Примсоцбанк снижает вдвое размер ежемесячного платежа по ипотеке

Примсоцбанк запустил акцию «Легкий старт», в рамках которой ежемесячный платеж клиента по ипотеке снижен до 50%.



Акция распространяется при оформлении кредита на приобретение квартиры или апартаментов на вторичном рынке жилья или в новострое.

«При оформлении кредита на срок до 25 лет, клиент банка в течение льготного периода сможет платить вдвое меньше стандартного ежемесячного платежа. Срок льготного периода со сниженным платежом составляет максимам 2 года. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и оптимизировать расходы клиентов при приобретении недвижимости. Акция направлена на поддержку населения и позволяет не откладывать решение жилищного вопроса», - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, для того, чтобы оформить ипотеку в рамках акции «Лёгкий старт» заёмщикам необходимо предоставить первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. Минимальная сумма ипотечного займа составляет 300 000, максимальная – 50 000 000 рублей. Процентная ставка фиксированная – 24,5% годовых.



Узнать подробные условия акции или оставить заявку на ипотеку вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.