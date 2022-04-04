Работы идут по плану. Как энергетики строят новые подстанции в Иркутском районе

Модернизация электросетевого комплекса ИЭСК идет полным ходом, строятся новые подстанции. Инвестиции – огромны. В этом убедился корреспондент SIA.RU, проехав по строящимся объектам в Иркутском районе. Работы ведутся по всем направлениям, где отмечается рост нагрузок. Все идет по плану, несмотря на санкции. Где построят новые подстанции в ближайшее время? Как удалось при большой нагрузке на сети пройти зимний сезон стабильно? Об этом – в нашем материале.

Новую подстанцию запустят к осени

На месте будущей ПС 35/10 кВ «Поздняково» строительные работы начались меньше месяца назад. Уже выкопаны котлованы, в которые будут опускать железобетонные емкости для сбора масла и ливневых вод с площадки. В мае планируют приступить к монтажу оборудования. Полностью закончить строительство планируется до конца сентября. На первых порах энергетики собираются подключить порядка двух тысяч абонентов, а максимум нагрузок, который ожидают здесь – порядка 12-15 мегаватт.

Александр Барсуков, главный инженер филиала «Восточные электрические сети»

Фото Н. Понамаревой

Александр Барсуков, главный инженер филиала «Восточные электрические сети»:

– Потребители в этом районе запитаны от ПС «Хомутово», при этом Хомутовское муниципальное образование ежегодно прирастает на 2-3 тысячи новых абонентов, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится на горизонте нескольких лет. ПС «Позднякова», строительство которой запланировано на этот год, позволит разгрузить действующий центр питания и тем самым повысить надежность и качество электроснабжения в таких населенных пунктах, как деревни Позднякова, Талька, Куда, микрорайон Черемушки, а также подготовить инфраструктуру для новых населенных пунктов в этом районе.

Надежность электроснабжения удалось повысить

По словам директора «Восточных электрических сетей» Александра Щекина, строительство подстанции «Позднякова» – проект важный и необходим для того, чтобы следующий осенне-зимний сезон прошел безаварийно.

Фото Н. Понамаревой

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети»:

– Осень и зиму мы проходили с высокой загрузкой ПС «Хомутово» – количество потребителей в Хомутовском МО в очередной раз значительно увеличилось. Выход из строя любого силового трансформатора неизбежно повлек бы веерное отключение потребителей. Этого не случилось – мы подобрали решения по всем линиям, которые были в перегрузе прошлой зимой: порядка 30 МВт нагрузки перевели на введенную в 2021 году ПС «Столбова», построили более 20 км разветвленной распредсети. Кроме того, нами были созданы дополнительные вахтовые бригады.

Благодаря этим мерам надежность электроснабжения удалось повысить. В период пиковых нагрузок в декабре 2021 года как только на трансформаторных подстанциях фиксировалась номинальная нагрузка, сразу происходила замена трансформаторов на более мощные.

Голоустненский тракт – еще один вектор развития

Энергетики ведут строительство подстанций по всем направлениям, где отмечается рост числа потребителей. И если строительство ПС «Поздняково» только началось, то подстанция «Светлячки», расположенная по Голоустненскому тракту, в августе текущего года будет готова ко вводу в эксплуатацию. В населенных пунктах и садоводствах Голоустненского тракта насчитывается порядка 10 тысяч абонентов. Последнее время потребление мощности выросло здесь более чем на 2 МВт, и темпы прироста сохраняются, отмечают энергетики. Новый центр питания станет отправной точкой развития территории, достаточно сложной для освоения.

Андрей Ионов, технический директор ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

Фото Н. Понамаревой

Андрей Ионов, технический директор генерального подрядчика – ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»:

– В отличие от ПС «Позднякова», строительство которой можно было начинать в любое время года, возведение ПС «Светлячки» велось по разрывному графику. Определенные работы, например, обустройство фундаментов под опоры ЛЭП, можно было проводить только в зимний период. Обычно и заказчик, и подрядная организация стараются выбирать расположение центров питания в таких условиях, чтобы минимизировать сроки строительства и дополнительные затраты, однако встречаются и сложные объекты, как здесь, – на обводненных грунтах. Конечно, это требует применения других технологий, нежели обычно, но мы построили уже не один объект, и готовы к этому.

Фото Н. Понамаревой

, директор филиала «Восточные электрические сети»:

– Готовность ПС «Светлячки» – 80%. В августе мы рассчитываем ввести ее в эксплуатацию.

Основная задача, которая решается через этот проект, – это развитие Иркутского района в направлении Голоустненского тракта. Сейчас основной центр питания здесь – ПС «Пивовариха» мощностью 110 кВ. Линии достаточно протяженные, и чем дальше расположены потребители, тем сложнее передавать необходимую мощность. Строительство ПС «Светлячки» позволит развивать территорию в районе населенных пунктов Худякова и Горячий Ключ, которые последние два года стремительно прирастают как по новому строительству, так и по потреблению электроэнергии в целом. По большому счету, весь Голоустненский тракт – это болотистая местность, но люди выбрали жить здесь, поэтому мы находим нужные конструктивные решения.

Санкции не помешают

Строительство подстанций «Позднякова» и «Светлячки» обойдется «Иркутской электросетевой компании» в сотню миллионов рублей каждая – в докризисных ценах. Энергетики говорят, что осуществлению планов строительства сейчас практически ничего не мешает – основное оборудование – российское, оно уже закуплено и ждет установки.

Фото Н. Понамаревой

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети»:

– Ситуация с санкциями для нас не новая, мы к ней готовы. У нас много российского оборудования, налажена также работа с Китаем. Поставка как на ПС «Светлячки», так и на ПС «Позднякова» осуществлена в предыдущий период. На строительных площадках присутствуют как проектировщики, так и представители генподрядчика, поэтому все возникающие вопросы мы решаем быстро, в рабочем порядке.

Фото Н. Понамаревой

К 2024 году – новые проекты

Работы по инвестиционной программе «Иркутских электрических сетей», утвержденной Министерством энергетики РФ, идут по плану. «ИЭСК» продолжает держать курс на повышение надежности и качества электроснабжения.

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети»:

Фото Н. Понамаревой

– Основные усилия сосредоточены в настоящий момент в Хомутовском муниципальном образовании. В планах до 2024 года помимо ПС «Поздняково», пройдет замена трансформаторной мощности на ПС «Карлук», строительство распределительного пункта с отведением кабельных линий от ПС «Столбова» в зону активно развивающихся территорий Грановщины.

Александр Щекин рассказал, что в целом по Иркутскому району на ближайшие время запланирована также реконструкция более 11 высоковольтных линий 10 кВ, замена провода на провод с большей пропускной способностью и т.д. На более дальнюю перспективу компания запланировала строительство еще трех подстанций 35 кВ – все они будут питаться от ПС «Столбова» и призваны повысить надежность электроснабжения в Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях.

По каким причинам происходят отключения

Фото Н. Понамаревой

Основных причин две – автоматическое отключение потребителей, которые превышают разрешенную мощность, и плановые отключения, связанные с техприсоединением новых потребителей.

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети»:

– Большая часть инвестпрограммы «Восточных электрических сетей» направлена на Иркутский район. Это связано с необходимостью развивать сети для выполнения заявок на льготное технологическое присоединение. Территория очень привлекательна для населения, но все здесь надеются только на электричество: инфраструктура тепло- и водоснабжения практически не развита, и жители становятся заложниками этой ситуации.

С начала осенне-зимнего сезона энергетики фиксируют серьезный рост нагрузки – жители пользуются электроотоплением. Активно идет установка потребителям «умных счетчиков», которые при превышении разрешенной нагрузки сами отключают пользователя от сети. Есть еще один момент: техприсоединение новых потребителей требует планового отключения электроснабжения как минимум дважды – при замене оборудования на более мощное и непосредственно при подключении.

Фото Н. Понамаревой

– Мы подключаем новых потребителей ежедневно – по 10-20 домов, рассказал Александр Щекин, – Сроки по льготному техприсоединению жесткие – если существующая сеть позволяет нам подключить дополнительные 15 кВ, то мы должны сделать это в течение одного месяца, если требуется реконструкция и строительство новых сетей, то у нас есть полгода. Получается, если в июне нам поступило 300 заявок, к декабрю мы должны 300 абонентов подключить. И мы не можем не подключить их, не отключая сеть, и не включить их тоже не можем.

Строительство ПС 35 кВ «Светлячки» и ПС 35 кВ «Позднякова» ведется в рамках программы строительства, реконструкции и модернизации энергообъектов региона.

Применяются уже зарекомендовавшие себя решения, в частности закрытые распределительные устройства. Это дает возможность эксплуатации в условиях сложного климата. Большой срок годности и маленький процент износа оборудования, габаритные размеры оборудования позволяют использовать меньший объем земельного участка под ПС.

Генеральным подрядчиком по строительству выступает ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг». Компания, выполнившая основной объем строительных работ, является одной из ведущих на российском рынке инжиниринговых услуг и реализует энергетические проекты любого уровня сложности.