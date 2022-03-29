Средний размер лимитов в феврале по кредитным картам в стране составил 77,6 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в феврале 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 77,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в феврале 2021 года – 69,4 тыс. руб.).

В феврале 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (115,9 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (98,7 тыс. руб.),

Московской области (95,8 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (87,2 тыс. руб.),

Ленинградской области (84,0 тыс. руб.).

При этом в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сильнее всего вырос в:

Волгоградской области (+18,0%),

Ставропольском крае (+17,8%),

Удмуртской Республике (+15,7%),

Кемеровской области (+15,4%),

Ленинградской области (+14,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге средние лимиты по выданным кредитным картам выросли на 8,2% и 11,9% соответственно.

«В течение последнего года средний размер лимита по выданным кредитным оставался на относительно стабильном уровне около 70-80 тысяч рублей, –считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом сам сегмент кредитных карт непрерывно рос с момента окончания карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года. Очевидно, что такая динамика роста, во многом, связана с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). Однако в ближайшие месяцы, с большой долей вероятности, можно ожидать существенного спада в кредитовании, в результате которого кредитные карты смогут получить только граждане с хорошей кредитной историей. Соответственно, увеличится значение такого инструмента оценки кредитоспособности заемщика как Персональный кредитный рейтинг (ПКР). При этом на фоне снижения количества выданных карт, можно ожидать роста средних лимитов по ним».