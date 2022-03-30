ИНК заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны природы

Иркутская нефтяная компания заключила соглашение о сотрудничестве с Иркутским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», рассказали SIA.RU в компании.

Стороны договорились о совместной деятельности в реализации проектов, направленных на повышение уровня экологического просвещения и экологической культуры в Иркутской области.

– Иркутская нефтяная компания одной из первых начала придерживаться принципов устойчивого развития, задолго до того, как ESG стал мировым трендом. Давней традицией для ИНК также является сотрудничество с Всероссийским обществом охраны природы. Теперь мы усилим наше взаимодействие для поддержки и реализации социально значимых инициатив в регионе, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, Член Правления ИНК Евгений Милов.

Сотрудничество предполагает реализацию идей и принципов устойчивого развития, формирование и реализацию эколого-просветительского проекта «ЭКО-поколение: экология-культура-образование», поддержку молодежных и волонтерских инициатив; пропаганду здорового образа жизни, участие в лесовосстановлении, сохранении водных объектов, памятников природы и достопримечательностей Иркутской области. ИНК будет оказывать финансовую поддержку мероприятиям, а также содействовать в их реализации и проведении.

Неотъемлемой частью работы по достижению целей устойчивого развития в ИНК является забота о природе, обеспечивающая предотвращение экологических рисков и снижение уровня негативного воздействия на экологическую среду. В 2009 году ИНК стала первой и единственной компанией в России по закачке попутного газа в пласт; создана собственная технология утилизации шламов бурения в технический грунт.

Применяемые практики ИНК включают и бережное использование территорий коренных малочисленных народов Севера, улучшение систем управления отходами (более 90% отходов отправлено на обезвреживание и утилизацию), проведение работ по сохранению биоразнообразия. Так, в 2021 году компания провела работы по лесовосстановлению и массовый выпуск молоди хариуса – 400 тыс. мальков в реку Лена.