ИНК получила статус «BIM-лидер – 2022»

Иркутская нефтяная компания подтвердила статус BIM-лидера по версии компании Autodesk. Аттестацию ИНК проходила в третий раз, рассказали SIA.RU в компании.
Премию BIM-лидеров присуждают компаниям, которые демонстрируют выдающиеся результаты работы с применением технологии информационного моделирования (BIM).
ИНКв 2021 году начала самостоятельно актуализировать и сопровождать информационные модели этапа эксплуатации, включая выполнение работ по лазерному сканированию, а также развивать компетенции в BIM-проектировании.
Компания делает практические шаги в цифровизации производства и строительства. В ИНК применяются программы для моделирования, появляются возможности для сопровождения проектирования, строительства и эксплуатации на основе информационных моделей.