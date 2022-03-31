ИНК получила статус «BIM-лидер – 2022»

Иркутская нефтяная компания подтвердила статус BIM-лидера по версии компании Autodesk. Аттестацию ИНК проходила в третий раз, рассказали SIA.RU в компании.

Премию BIM-лидеров присуждают компаниям, которые демонстрируют выдающиеся результаты работы с применением технологии информационного моделирования (BIM).

ИНКв 2021 году начала самостоятельно актуализировать и сопровождать информационные модели этапа эксплуатации, включая выполнение работ по лазерному сканированию, а также развивать компетенции в BIM-проектировании.

Компания делает практические шаги в цифровизации производства и строительства. В ИНК применяются программы для моделирования, появляются возможности для сопровождения проектирования, строительства и эксплуатации на основе информационных моделей.

BIM (BuildingInformationModel) – информационная модель объектов инфраструктуры: зданий, инженерных сетей, авто- и железных дорог, мостов, портов, тоннелей и других сооружений. BIM представляет общий ресурс знаний для получения информации об объекте, который служит надежной основой для принятия решений в течение его жизненного цикла, который определяется как существующий от самой ранней концепции до сноса.