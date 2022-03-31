Автобусный маршрут «Луговое – Иркутск» начнет работу с 4 апреля

Первый автобус из Лугового будет выходить в 5:55 утра, последний – в 22:35. Маршрут №425 проходит от Лугового до сквера имени Кирова через остановки Кая и Дом связи.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области завершило конкурсные процедуры и заключило контакт на организацию перевозок. «Теперь на линии будут работать автобусы сразу четырёх автопредприятий», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Машины оборудованы кондиционерами, выдвижными ступеньками для удобства маломобильных граждан, инвалидов-колясочников и родителей с детьми.

Напомним, что в октябре прошлого года маршрут закрыли: компания-перевозчик прекратила работу.

Произошло это из-за пандемии. Пассажиропоток в населенный пункт упал в три-четыре раза. В таких условиях компания сократила число маршрутов. Сейчас ситуация стабилизируется. В Иркутской области действует 365 межмуниципальных маршрутов. Министерство транспорта сотрудничает с перевозчиками и приглашает их работать там, где сейчас есть сложности.