Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки с 1 апреля

Решение принято 23 марта на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщили в Минцифры.

«С 1 ноября прошлого года Tele2 снизила цены на голосовую связь и интернет во время пребывания клиентов в Белоруссии. Так, стоимость мегабайта подешевела для наших абонентов более чем в 7 раз. Обнуление стоимости входящих сделает использование услуги в Белоруссии еще более комфортным и позволит свободно поддерживать связь с деловыми контактами и родными», – отметили в Теле2.

«В октябре 2020 года мы снизили стоимость звонков с поминутной тарификацией в роуминге с Республикой Беларусь в 18 раз. Обнуление входящих звонков стало очередным шагом, который даст нашим абонентам ещё больше возможностей для общения с родными и близкими», – добавили в компании МегаФон.