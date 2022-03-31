Власти не будут контролировать цены на продукты – Абрамченко

Заявила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко в ответ на просьбу привести примеры механизмов, которыми государство регулирует стоимость продуктов питания, сообщает РБК.

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», – сказала Абрамченко.

По ее словам, власти «анализируют самочувствие» производителей продуктов питания, и если издержки на производство растут, быстро принимают необходимые меры. Например, правительство обеспечивает дополнительное финансирование по льготным кредитам.