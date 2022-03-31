Промышленным предприятиям Иркутской области компенсируют затраты на импортозамещение и транспортировку продукции с 1 апреля

В Иркутской области с 1 апреля начинается прием заявок по компенсационным программам для предприятий региона. Задачу по поддержке промышленности в новых экономических условиях поставил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Иркутская область первая в Сибирском федеральном округе инициировала создание регионального Фонда развития промышленности. При этом наш ФРП работает не только по программам федерального Фонда, но и развивает свои региональные продукты, единственный во всей России реализует компенсационные программы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, ориентир ФРП на региональные особенности позволяет ему быть более гибким. Например, сейчас акцентировано внимание на экспортной деятельности, высокий уровень которой говорит о конкурентоспособности экономики Иркутской области в целом.

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году как один из институтов развития бизнеса. Он софинансирует проекты модернизации производственных предприятий региона – выдает займы до 20 млн рублей под 1-3% годовых.

Директор регионального Фонда развития промышленности Яна Шевченко рассказала, что компенсационные программы ФРП Иркутской области заработали в 2021 году. Промышленные предприятия получили возможность возместить до 500 тысяч рублей расходов на доставку готовой продукции. Ещё одна региональная программа компенсирует проценты по инвестиционным кредитам, направленным на создание или модернизацию импортозамещающих производств. Благодаря ей можно возместить до 800 тысяч рублей.

В 2021 году часть затрат на транспортировку продукции вернули 15 промышленных предприятий Приангарья, общая сумма субсидии составила 5,4 млн рублей. Шести предприятиям возместили часть затрат на создание импортозамещающей продукции (в общем 3,4 млн рублей).

В этом году Фонд развития промышленности Иркутской области докапитализировали на 258 миллионов рублей. Благодаря поддержке Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и минэкономразвития Приангарья 200 миллионов было выделено из регионального бюджета. Еще 58 млн рублей получено из федерального бюджета по итогам конкурса среди региональных Фондов. По словам Натальи Гершун, это позволит привлечь в экономику Иркутской области порядка 750 миллионов рублей с учетом региональных займов, программ федерального Фонда и докредитования у коммерческих банков.

В третьем квартале Фонд развития промышленности Иркутской области намерен запустить четыре новые региональные программы: «Логистика» (предназначена для софинансирования проектов в сфере оказания логистических услуг), «Производительность труда» (для финансирования мероприятий участников национального проекта), «Техническое присоединение» (для софинансирования проектов по развитию обеспечивающей инфраструктуры), а также компенсационную программу по возмещению части затрат на доставку сырья в Иркутскую область. Товаропроизводители могут воспользоваться только одной мерой поддержки: либо возмещение затрат на транспортировку продукции, либо на доставку сырья.

– У многих предприятий доставка сырья составляет до 10% себестоимости. Поддержка в виде возврата этой части расходов сегодня особенно актуальна, поскольку многие логистические цепочки разорваны, и затраты наших предприятий могут существенно возрасти, – пояснила Яна Шевченко.