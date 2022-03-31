Хуснуллин: Цены на жилье вырастут на уровень инфляции

Цены на жилье в нынешнем году вырастут на уровень инфляции или чуть ниже, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что хотя в строительстве доля импортных составляющих не слишком большая, но в сопутствующих отраслях она довольно велика. Например, это импортная техника, работающая на стройке. Кроме того, цены на металл и кабель привязаны к биржевым ценам, из-за этого происходит серьезный рост цен.

– Мы пытались этим заниматься, с ФАС проверяли. Где-то обоснованное завышение, где-то необоснованное – просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией, – подчеркнул вице-премьер.