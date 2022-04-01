АТБ занял 5-е место по вкладам среди банков, работающих в Москве

Сервис Brobank.ru оценил вклады 50 крупнейших кредитных организаций Москвы. По данным марта 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в первую пятёрку самых выгодных предложений.

Попадание в рейтинг обеспечили продукты «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн». При размещении рублевого вклада на 92 дня ставка составляет 22% годовых. Минимальная сумма открытия – 5000 рублей.

Вклады возможно оформить на более длительный срок – 182 и 367 дней, а «АТБ. Вклад» доступен и в долларах США.

«АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях банка, рублевый «АТБ. Вклад Онлайн» – в мобильном приложении или интернет-банке.

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