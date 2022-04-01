Минпромторг предложил отказаться от чеков

Минпромторг предложил ФНС разрешить торговле не предоставлять их людям с каждой покупкой, сообщают «Известия».

Инициатива ведомства предполагает, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Мера позволила бы сократить расходы бизнеса: в новых реалиях выросли затраты сетей на ленту для касс, сказано в документе. С новыми ценами компаниям придется дополнительно тратить на обязательные бумажные чеки до 30 млрд рублей в год. Ранее ФНС согласилась на время отказаться от проверок торговли, в том числе на предмет выдачи чеков.

В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.