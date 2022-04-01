Россельхозбанк рассказал иркутским аграриям о возможностях платформы Свое Фермерство

В Иркутском филиале Россельхозбанка состоялся круглый стол на тему: «Свое Фермерство — объединение возможностей банка и агротехнологий». В мероприятии приняли участие региональные фермеры и предприниматели, в том числе выпускники «Школы фермера» РСХБ, получившие дипломы в конце прошлого года. О возможностях и особенностях работы платформы Свое Фермерство гостям рассказала управляющий директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Ольга Вольф.

«Цифровизация, затронувшая все отрасли экономики, не обошла стороной и сельское хозяйство. Идея создания этой платформы продиктована современными тенденциями и потребностями наших аграриев. Цифровая экосистема Свое Фермерство объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Основная задача экосистемы Свое Фермерство стоит в том, чтобы рассказать о сложных агротехнологиях простым языком, помочь фермерским хозяйствам и предприятиям АПК автоматизировать работу и получить в удобном цифровом формате необходимые для этого сервисы. В числе основных достоинств платформы — бесплатное обслуживание пользователей, дополнительный канал онлайн-продаж и простота функционала системы», — рассказала Ольга Вольф.

Разработанные РСХБ цифровая платформа Свое Фермерство и маркетплейс Свое Родное уже помогают вести бизнес местным предпринимателям. Более трехсот наименований фермерской продукции предлагают иркутские аграрии на платформе Свое Родное. Здесь представлены мясо, творог, сыры, свежие раки, а также готовые продукты, например сыровяленые перепела.

На площадке Свое Фермерство собраны все необходимые аграрию сервисы и услуги, от покупки посадочного материала, техники и производственного оборудования до консультационных услуг по специализированным вопросам. РСХБ тесно сотрудничает с Министерством науки и высшего образования России, более 40 НИИ представляют свою продукцию на платформе банка. Это значит, что любой фермер может воспользоваться плодами труда ученых в своем хозяйстве.

Презентация цифровой платформы прошла в форме живой интерактивной беседы, в ходе которой участники и партнеры РСХБ узнали о новых возможностях, которые позволяют автоматизировать сельскохозяйственные процессы, экономить время и ресурсы, и как результат — вывести бизнес на новый уровень. По завершении мероприятия Ольга Вольф помогла желающим на месте зарегистрироваться на платформе Свое Фермерство.

Свое Фермерство - блок сервисов, направленных на поддержку бизнеса. Среди конкретных инструментов, которые включены в экосистему, - поиск и привлечение сезонных рабочих. Эта платформа также облегчает для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и дает базовый набор возможностей для цифрового управления фермой.

Свое Родное – интернет-магазин фермерской продукции. Этот сервис направлен в первую очередь на расширение рынка сбыта и продвижение услуг.