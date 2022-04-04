Объявлен старт приема заявок на ежегодный конкурс «Экспортер года»

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» среди предприятий малого и среднего предпринимательства.

Цель конкурса – поддержать и поощрить экспортеров Иркутской области, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта, повысить узнаваемость продукции, производимой предприятиями региона, изучить лучшие практики в сфере международной торговли.

Принять участие в конкурсе могут компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Иркутской области.

Экспортный потенциал компаний оценят в пяти номинациях:

• «Экспортер года в сфере промышленности»;

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

• «Экспортер года в сфере услуг»;

• «Экспортер года в лесной отрасли »;

• «Прорыв года».

Заявки подаются в электронной форме по ссылке

По итогам конкурса в каждой номинации будут определены три победителя.

Торжественное награждение состоится 15.04.2022 года по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 15.

Победители и призеры будут награждены почетными дипломами, памятными знаками и ценными призами.

Участники, занявшие 1 место в каждой из номинаций, получат сертификат на обучение деловому английскому языку на сумму 50 000 рублей и сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора.

Призеры, занявшие 2 место в каждой из номинаций, получат сертификат на обучение презентационным навыкам, навыкам эффективных продаж, проведения деловых переговоров на сумму 40 000 рублей.

Призеры, занявшие 3 место в каждой из номинаций, получат сертификат на обучение инструментам продвижения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сумму 30 000 рублей.

Также все победители и призеры конкурса будут награждены почетными дипломами и памятными статуэтками.

Внимание! Победители регионального конкурса «Экспортер года» предшествующего года к участию в конкурсе в текущем году не допускаются.

Организаторами конкурса выступают Правительство Иркутской области и Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».

Подробнее ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на сайте Центра поддержки экспорта.

Контактные лица по вопросам участия экспортеров Иркутской области в конкурсе «Экспортер года»: