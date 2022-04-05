Дальневосточный банк продолжает выдавать «Дальневосточную ипотеку» по ставке 0,01%

Дальневосточный банк продолжает выдачу ипотеки по специальной ставке - 0,01%.

Участие в программе позволит выгодно приобрести у застройщика готовую или строящуюся жилую недвижимость на территории Дальневосточного федерального округа.

Воспользоваться предложением могут семьи, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет; не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет; а также граждане Российской Федерации, переехавшие в регионы России, входящие в состав ДВФО в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи – 20 лет и 2 месяца. При отсутствии страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка увеличивается на 1 п. п.

Подать экспресс-заявку и получить предварительное одобрение банком кредита по специальной ставке 0,01 % можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделе программ ипотечного кредитования и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).