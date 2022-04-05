Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов на услуги по кредитным операциям

АО «Дальневосточный банк» информирует вас о том, что c 04.04.2022 г. вводятся в действие изменения в Тарифы на услуги по кредитным операциям.



Новые тарифы действуют во всех подразделениях АО «Дальневосточный банк». С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Тарифы» для частных лиц или по телефону Единого контакного центра: 8 800 555 -22-05 (звонок по России бесплатный).