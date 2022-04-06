Банк УРАЛСИБ изменил тарифы по кредитным картам с 18 апреля 2022 года

Банк УРАЛСИБ сообщил, что с 18 апреля 2022 года произойдут изменения в тарифах по кредитным картам в части пени за просроченную задолженность по кредиту (основному долгу) и/или уплате процентов за пользование кредитом, а также за неисполнение обязательств по своевременному погашению суммы технической задолженности и процентов, начисленных на сумму технической задолженности.

Новый размер пени будет составлять 0,054% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.