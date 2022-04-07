Приложения Сбербанка и Альфа-банка скорее всего уберут из App Store и Google Play – эксперт

Приложения Сбербанка и Альфа-банка, вероятно, пропадут из магазинов приложений App Store и Google Play после введения санкций США, считает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Санкции предусматривают запрет для американских компаний на ведение бизнеса со Сбербанком и Альфа-банком.

«Поэтому есть большая вероятность, что приложения из App Store уберут»,— сообщил «РИА Новости» господин Достов. Клиенты Альфа-банка и Сбербанка, у которых гаджеты Apple, смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры, считает он. Пользователи гаджетов на Android смогут скачать приложение прямо с сайта кредитной организации, минуя Google Play, отметил эксперт.