Губернатор Игорь Кобзев проверил ход строительства суворовского училища в Иркутске

Оно рассчитано на 420 курсантов и должно открыться 1 сентября 2023 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

Генеральный директор компании-субподрядчика Юлия Мерваезова доложила губернатору, что в настоящее время проводятся противоаварийные работы на объектах культурного наследия, которые войдут в комплекс зданий и сооружений училища. Так же проводится усиление фундаментов и наружных стен, планируется начать строительство внутриплощадочных сетей.

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После получения необходимых разрешений рабочие приступят к сносу существующего здания-новостроя, расположенного между двух объектов культурного наследия. На этом месте будет построен современный спальный корпус с двумя переходами между основным учебным блоком и столовой.

«Сегодня мы обошли и внимательно осмотрели территорию не только будущего училища, но и прилегающую. Обсудили вопросы благоустройства, в том числе модернизации энергетики. И прошу жителей района с пониманием отнестись к издержкам строительных работ», – отметил Игорь Кобзев.