ЦБ снизил ставку до 17%. Что это значит?

В пятницу, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Что будет с экономикой, инфляцией, рублем и ставками по депозитам и кредитам?

По мнению Александра Кудрина, управляющего директора, главного стратега компании «АТОН», Безусловно, текущий уровень ставки по-прежнему слишком высок для реального сектора.

– Нужно понимать, что целью резкого повышения ставки было поддержание финансовой стабильности. В определенной степени это удалось сделать, – отмечает эксперт. – По мере замедления инфляции, ставка будет двигаться вниз, а условия для кредитования будут становиться более благоприятными.

Эксперт отмечает, что инфляция замедляется и, вероятно, процесс снижения ставки продолжится. ЦБ «допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

– Многое будет зависеть от инфляционных данных и от того, как будут меняться внешние условия, но предпосылки для снижения на 100-150 б.п. остаются, – уверен Александр Кудрин.

Что касается курса рубля, то факт снижения ставки влияет ограниченно.C одной стороны сохранится большой дисбаланс между спросом и предложением (в первую очередь, из-за проблем с импортом), а с другой продолжают действовать ограничения на движение капитала

– Ставки по депозитам в банках начали снижаться уже некоторое время назад. С учетом того, что ликвидность в финансовой системе практически вернулась к норме, этот процесс скорее всего продолжится, а решение ЦБ станет катализатором этого процесса, – резюмирует Александр Кудрин.