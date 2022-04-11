Регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях – Банк «Открытие»

Спустя 6 недель после внепланового решения увеличить ключевую ставку до 20%, Совет директоров Банка России принял внеплановое решение снизить ее до уровня 17%, отметив, что допускает ее снижение и на последующих заседаниях. В условиях существенной неопределенности и сокращения объема доступной для анализа оперативной статистики это выступает сильным сигналом в пользу того, что на горизонте ближайших месяцев риски нарушения устойчивости финансовых рынков не требуют столь высокого уровня ставки, говорит Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

После предыдущей эскалации отношений с Украиной в 2015 году Банк России начал снижать ставку также спустя почти 6 недель. Однако с учетом того, что текущая операция до сих пор находится в активной фазе, а вопрос введения частичного эмбарго на основные сырьевые товары российского экспорта активно обсуждается, предполагалось, что в 2022 г. переход к снижению ставки потребует больше времени и произойдет после завершения вышеупомянутых процессов.

Сигнал Банка России говорит прежде всего о том, что на основе имеющейся у регулятора информации, в ближайшее время он не ожидает существенного всплеска волатильности на финансовом рынке – ни вследствие возможного «технического» дефолта на фоне введенных взаимных ограничений на капитальные операции, ни из-за риска существенного снижения поступления экспортных доходов и роста платежей по импорту относительно ситуации в марте. Об определённом запасе прочности свидетельствует и уменьшение стоимости бивалютной корзины до уровней, которые наблюдались лишь недолгий период в октябре – ноябре 2021 г., и улучшение ситуации с золотовалютными резервами. Согласно статистике, за период с 25 марта по 1 апреля объем резервов увеличился с 604,4 до 606,5 млрд долл., при этом отрицательная переоценка стоимости золота практически полностью компенсировала рост котировок евро, в результате чего чистое изменение резервов за счет прочих операций должно было составить около плюс 2 млрд долл. по сравнению с непрерывным снижением с 25 февраля. Уменьшение задолженности банковского сектора перед Банком России по операциям «валютный своп» на неделе с 1 по 8 апреля указывает на то, что рост резервов мог продолжиться и после 1 апреля. Валютный рынок отреагировал на решение Банка России укреплением рубля на 1-1,5% к доллару и евро.

Опыт предыдущего кризиса показывает, что для управления ключевой ставкой регулятор может перестать обращать существенное внимание на годовые темпы инфляции, поскольку она становится искажена уже произошедшим разовым шоком. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 г. годовые темпы инфляции составляют более 16% г/г, из которых лишь чуть менее половины составляет вклад марта 2022 г. В 2015 г. в отношении инфляции регулятор опирался прежде всего на оценку текущих темпов и прогноз ее уровня через год, допуская значительный отрицательный спред – почти до 5 п.п. – между значением ключевой ставки и фактическими годовыми темпами инфляции.

Кроме того, регулятор не допускал сохранения существенного отрицательного наклона кривой процентных ставок и на каждом решении ее сглаживал. Текущие значения бескупонных доходностей ОФЗ на сроках 3-5 лет в размере 12-12,3% – при условии, что эти котировки не искажены интервенциями Банка России, возможность которых допускала Набиуллина – позволяют предположить, что ключевая ставка на ближайших двух заседаниях может быть снижена до уровня 14-15%, при этом нельзя исключать некоторого снижения ставки уже на следующем заседании 29 апреля.