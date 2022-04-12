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Татьяна Полевач возглавила Альфа-Банк в Иркутской области

С апреля 2022 года региональным управляющим Альфа-Банка в Иркутской области назначена Татьяна Полевач. В новой должности она будет отвечать за реализацию стратегии, развитие бизнеса и усиление позиции Альфа-Банка в регионе, а также укрепление взаимодействия с органами государственной власти.

«Я уверена, что большой опыт управленческой и клиентской работы Татьяны, а также нацеленность на результат будут способствовать развитию и укреплению бизнеса Альфа-Банка в Иркутске», — отметила Елена Тятенкова, руководитель департамента управления сети Альфа-Банка.

Татьяна Полевач родилась и выросла в Иркутске, окончила Иркутскую государственную экономическую академию. Имеет большой управленческий опыт в банковской сфере в таких банках как: Банк Интеза, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Райффайзенбанк.

«Я рада присоединиться к команде Альфа-Банка в Иркутске. Мне всегда импонировала корпоративная культура «Альфы» и нацеленность команды на результат. Вместе мы продолжим повышать качество сервиса и улучшать продуктовые предложения для жителей Иркутской области», — рассказала Татьяна Полевач.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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