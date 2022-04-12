ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков

По итогам первого месяца продаж ВТБ передал состоятельным клиентам более 1,5 тонн золотых слитков. Самым популярным объемом для приобретения драгоценного металла стали слитки весом 1 кг. Банк получил свыше 400 заявок от клиентов с момента старта продаж. Средний вес сделки составляет 5 кг.

ВТБ предлагает своим клиентам мерные слитки золота высшей 999 пробы весом от одного до 26,6 кг, их стоимость рассчитывается по рыночным котировкам на момент покупки. Слитки необходимо предварительно заказать, а в день сделки оплатить – рублями или валютой, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г.

«Исторически золото всегда было защитным инструментом, показывающим свои лучшие качества на горизонте 3-5 лет. В ситуации с большой долей неопределенности этот актив позволит диверсифицировать портфель, зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал для будущих поколений. Приобретать золотые слитки с ВТБ сейчас удобно, быстро и выгодно, поскольку стоимость формируется на базе рыночной котировки с минимальным спредом», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении.