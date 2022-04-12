Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту наличными

Газпромбанк скорректировал ставки по кредиту наличными на сумму от 100 000 до 5 000 000 рублей включительно. Они составляют от 16,9% до 24,9% годовых в зависимости от суммы, способа оформления кредита и наличия полиса личного страхования в рамках заключаемого кредитного договора. Предусмотрено снижение ставки на 1-2 п.п. для зарплатных клиентов* и на 0,4 п.п. для сотрудников бюджетных организаций. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 10-12 п.п.

Минимальная ставка по кредиту наличными составила 16,9% годовых при оформлении на сумму 5 000 000 рублей и наличии личного страхования заемщика в рамках кредитного договора. Без оформления личного страхования ставка увеличивается на 12 п.п.

Оформить кредит наличными можно на срок до 7 лет. Быстро подать заявку клиент может как на сайте или в мобильном приложении Газпромбанка, так и в офисе Банка. Клиентам, зарегистрированным на портале Госуслуг, для получения суммы до 5 000 000 рублей достаточно иметь только паспорт. Документы, подтверждающие доход и занятость, им не понадобятся. В ряде городов России предусмотрена доставка банковской карты Газпромбанка с кредитом наличными на дом: в удобное время представитель Банка бесплатно доставит дебетовую Умную карту, на которую будет зачислена одобренная сумма кредита.

Подробнее с условиями получения кредита наличными можно ознакомиться здесь.

* Клиенты, получившие на счет карты Газпромбанка не менее одного зарплатного зачисления в месяц открытия/пролонгации вклада или в предыдущий месяц.