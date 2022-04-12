На что обращают внимание россияне при выборе банка – опрос РСХБ

Большинство россиян хранит свои сбережения на вкладах в банках. Ключевым критерием при выборе финансовой организации для открытия депозитного продукта респонденты называют удобство и близость расположения офисов банка. Опрос также показал, что больше половины опрошенных при выборе банка доверяют советам друзей и отзывам других пользователей, и лишь немногие опираются только на рекламу. Такие данные следуют из опроса Россельхозбанка, проведенного в марте 2022 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

По мнению большинства участников исследования (42% опрошенных), надежный банк, в котором респонденты предпочитают размещать свои средства, должен отвечать критерию «удобство и близость расположения офисов банка». Среди важных признаков надежности банка респонденты отметили нахождение в списке системно-значимых банков (30%) и поддержку банком значимых отраслей экономики (28%).

Среди факторов выбора депозитного продукта основополагающим критерием для большинства опрошенных (31%) была названа процентная ставка. Помимо этого, были отмечены хорошая репутация банка (21%) и уровень цифровизации (21%). 15% респондентов отметили наличие отделений банка рядом с домом/работой. При этом скорость открытия вклада в качестве первостепенного фактора выделили только 7% опрошенных, а сервисное обслуживание – 5%.

При выборе банка для размещения вклада россияне чаще всего доверяют советам друзей и отзывам других пользователей (51%), а также сайтам крупнейших банков (19%). В поисковых системах ищут подходящий вариант только 15% россиян, в социальных сетях – 10%. Остальные 5% опираются на рекламу на ТВ и радио.

Отсутствие отделений и банкоматов в городе, в свою очередь, стало самым главным фактором смены банка (44%). Следующей по популярности причиной смены банка среди россиян являются текущие тарифы и ставки (26%) и отсутствие возможности совершать привычные операции (15%). Наличие у банка санкционных финансовых ограничений беспокоит самое небольшое количество респондентов (15%).

«Мы всегда учитываем мнение клиентов и считаем открытый диалог банка с потребителями гарантией успеха. Для нас максимально важно соответствовать ожиданиям клиентов и приятно, что у нас есть полный набор ключевых факторов, влияющих на выбор банка населением. Мы будем продолжать совершенствовать клиентское обслуживание», - отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.