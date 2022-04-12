Выдача автокредитов в марте сократилась на 77%

В феврале 2022 года в России было выдано 16,2 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов «упало» на 77,4% (в феврале 2022 года – 71,9 тыс. ед.).

В Иркутской области количество выдач упало на 66,8%, с 855 до 284 автокредитов, сообщает НБКИ.

При этом аналитики НБКИ отмечают, что темпы сокращения выдачи автокредитов в России в минувшем марте (-77,4%) оказались практически идентичными показателям «падения» в период карантинных мероприятий по борьбе с коронавирусом в апреле 2020 года (-78,0%).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2022 года было выдано в Москве (1,26 тыс. ед.), Московской области (0,93 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (0,88 тыс. ед.), а также в республиках Башкортостан (0,67 тыс. ед.) и Татарстан (0,63 тыс. ед.).

«Определяющим фактором для падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, помимо санкций, на сокращение выдачи автокредитов также повлиял продолжающийся уже много месяцев дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним. Также стоит отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей, доля заявок на которые в марте превысила 60% от общего числа заявок. При этом общее количество заявок в прошлом месяце снизилось на 51% по сравнению с февралем, а уровень их одобрения составил менее 10%».

Напомним, что продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России за март упали на 63%. При этом новые автомобили в РФ в среднем подорожали на 40% за март.