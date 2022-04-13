Примсоцбанк вошёл в ТОП-5 лучших партнёров банка ДОМ.РФ

Начальник управления ипотечного кредитования Илья Ткачук, отмечает, что достичь такого результата помогла реализация льготных федеральных программ кредитования, таких как «Льготная ипотека на новострой», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». Они позволили повысить доступность ипотечного кредитования для граждан, а также поддержать строительную отрасль.



- Широкая продуктовая линейка, рыночные ставки, квалифицированный персонал, оперативное принятие решения и возможность оформления ипотеки с минимальным пакетом документов - вот те причины, по которым клиенты год за годом выбирают Примсоцбанк, - комментирует Илья Ткачук.



Для справки: Банк ДОМ.РФ — это финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению жилищной политики. Компания развивает направления, которые позволяют создавать выгодные условия покупки жилья, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать городскую среду.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 59 офисов в 38 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.