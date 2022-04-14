Созданный в Иркутской области кластер легкой промышленности будет работать в рамках импортозамещения

В Иркутской области создано новое промышленное объединение в сфере легкой промышленности. Соглашение об этом подписали региональное министерство экономического развития и промышленности и автономная некоммерческая организация «Байкальский кластер легкой промышленности». Основная цель – налаживание активного взаимодействия между предприятиями региона, развитие легкой промышленности, повышение инвестиционной привлекательности региона и стимулирование инвестпроцесса в отрасли, создание новых рабочих мест. Участники кластера смогут получать господдержку в виде субсидий из бюджета, а также консультационных и маркетинговых услуг.

– Импортозамещение, как фактор роста отечественного производства, в 2022 году становится одной из важнейших задач. Причины тому не только санкции, но и пандемия, которая разрушила налаженные логистические связи и цепочки поставок. В условиях непростой экономической ситуации, а особенно в связи с уходом западных поставщиков с российского рынка, возникла необходимость замещать зарубежные поставки отечественными товарами, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ожидается, что развитие промышленного кластера приведет к росту объемов производства и реализации продукции, повышению ее качества, а также в целом будет способствовать социально-экономическому развитию Иркутской области.

Членство в кластере позволит его участникам получить субсидию из федерального бюджета на возмещение части затрат при реализации совместных проектов в целях импортозамещения, воспользоваться услугами Центра «Мой бизнес»: консультационными и маркетинговыми, а также по разработке брендбука компании, фирменного стиля, дизайна упаковки и другими.

Как пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, в регионе и ранее существовал кластер легкой промышленности. Задача нового объединения – более тесные кооперационные связи, реализация совместных проектов, направленных, в том числе, на импортозамещение.

В составе объединения пока 10 предприятий: ООО «Ангарская швейная фабрика», ООО «Братская швейная фирма», ООО «Форма», ООО «Амулет», ООО «Тельминская фабрика», ООО «АШФ «Сонет», ООО «ПК «Соболь», ИП Репин Алексей Михайлович, ООО «Усольские узоры», ИП Рябенко Ольга Валерьевна. Предполагается, что помимо производителей продукции в состав войдут и образовательные учреждения.

В целях развития кластера министерство экономического развития и промышленности Иркутской области будет взаимодействовать с Министерством промышленности и торговли РФ.

– Легкая промышленность является социально важным сектором народного хозяйства региона. Правительство Иркутской области будет продвигать политику стимулирования повышения производительности труда, содействия модернизации производства, создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения в кластер инвестиций и новых производителей, – сказала Марина Петрова.