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Движение на плотине ГЭС в Иркутске ограничат с 23 апреля до конца лета

С 15 апреля собственник планирует приступить к ремонту станции, рассказал на странице в Одноклассниках председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

«Под слоем бетона и асфальта располагается силовое оборудование ГЭС. Согласно предписанию Ростехнадзора энергетики обязаны устранить протечки. Проект рассчитан на 2 года и в прошлом году они провели ремонт той части кровли, что находится не под асфальтом. Через пару дней начнется второй этап работ, в связи с чем городские власти будут вынуждены ограничить движение по плотине ГЭС», – пишет депутат.

Двустороннее движение удастся сохранить на ограниченном участке плотины. 

«Прошу горожан с пониманием отнестись к временным трудностям. Изменение схемы движения по плотине энергетики обещают отразить на Яндекс картах. Это позволит автомобилистам заранее строить маршруты и не попадать в пробки», – заключает Евгений Стекачев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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