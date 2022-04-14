Байкал вошел в топ-3 направлений зимнего отдыха у россиян – МТС

МТС на основе обезличенного анализа больших данных определила, какие регионы России выбирают жители страны для зимнего отдыха в зависимости от возраста, пола и уровня доходов. По данным аналитики, Байкал вошел в тройку любимых мест среди молодежи.

В ходе исследования были проанализированы туристические потоки в декабре 2021 – марте 2022 года по семнадцати популярным направлениям.

На первом месте по туристическому потоку стали сочинские горнолыжные курорты, вторым городом, привлекшим больше всего гостей – Ярославль, третье почетное место у Иркутска с точкой притяжения – озеро Байкал, на четвертом оказалась Карелия.

На Байкале (Иркутск и Улан-Удэ) – самая большая по сравнению с другими регионами доля молодежи: на путешественников 18 – 24 лет приходится 21% аудитории, на группу от 25 до 34 лет – 19%. Возрастные группы 35 – 44 лет, 45 – 54 лет и 55 – 65 лет занимают по 17% аудитории. Туристы старше 65 лет составляют 9% туристического потока.

Доли мужчин и женщин, путешествующих по России, примерно одинаковы, исключение составляют северные регионы и Байкал – туда мужчин приезжает на 16% больше, чем женщин.

Бюджетным направлением для путешествий стал Байкал. В Улан-Удэ 56% туристов составляют люди со среднемесячным доходом менее 30 тысяч рублей. В то же время в Иркутск приезжают в основном люди с доходами 45 – 75 тысяч рублей в месяц и выше.

«Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности уже в 46 регионах России. А в сентябре 2021 года компания запустила геоаналитическую систему на основе собственных больших данных, которая работает по модели подписки и дает возможность органам исполнительной власти принимать управленческие решения на основе обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках. Например, в прошлом году мы, основываясь на Big Data, запустили аудиогид по Кругобайкальской железной дороге так как спрогнозировали активный рост интереса среди туристов к южному направлению Байкала», -- комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Популярные направления зимнего отдыха, среди которых проводилась аналитика: