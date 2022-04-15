«Несмотря на турбулентность, никто не перестанет покупать жильё»

Как ведут себя в новых условиях строительные компании, продолжают ли реализацию начатых проектов, планируют ли возводить новые объекты, в том числе в таком сегменте, как эконом-жильё, во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», организованного порталом SIA.RU, рассказал Сергей Никитин, руководитель проекта «Юго-Западный» (компания «ВостокСибСтрой»):

– В целом, у нас всё хорошо. Первую очередь нашего микрорайона планируем сдать даже с опережением графика. Осенью прошлого года нам удалось зафиксировать цены на строительные материалы, и даже купить лифты по старой цене за доллар. Первый контейнер с оборудованием уже пришёл на площадку. Единственное, мы потеряли на их доставке, потому что из Китая она тоже подорожала.

По следующим проектам ведём переговоры с банками – пока нет чёткого понимания, по какой модели они будут работать дальше. Но мы ни в коем случае не останавливаемся: работа уже идёт, один фундамент готов, второй в ближайшие недели зальём, а получив условия от банков, будем принимать решение по скорости реализации проекта. А по масштабам уже понятно, что если раньше мы планировали строить сразу 27 тысяч продаваемых квадратных метров жилья, то сейчас заходим в проект на 50%, то есть, на 13 700 квадратных метров.

Кстати, даже при нашей эффективной закупке стройматериалов, бюджет нашего проекта вырос на 150 миллионов рублей, то есть 14-15%. И цена будет расти – таковы реалии жизни. Тем не менее, я глубоко убеждён, что, несмотря на существующую турбулентность, никто не перестанет покупать жильё. И неважно, сколько эта турбулентность продлится – год, два, десять лет. Люди живут при любых условиях.