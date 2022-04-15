«Вторичному рынку тоже нужна господдержка»

Иркутские строители и банкиры обсудили, что ждёт рынок недвижимости в условиях турбулентности и санкций во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU. Ипотека – самый востребованный и популярный инструмент для покупки недвижимости. В целом по рынку, по данным РБК, доля сделок с привлечением кредитных средств превышает 50%. Анализ того, как заёмщики отреагировали на новые ставки, и как они себя поведут дальше, дал Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Понятно, что когда базовая ставка по ипотеке выросла до 22.99%, спрос на неё упал. И это в первую очередь отразилось на вторичном рынке жилья, поскольку он кредитуется по рыночной ставке. Падение продаж в этом сегменте недвижимости составило почти 95%. При этом программа с господдержкой, связанная с новостройками, сохранилась, хотя и по ней ставка тоже выросла с 7 до 12 процентов. Но люди уже понимают, что ставки не упадут через два-три месяца, как в пандемию, потому что сейчас совершенно другой кризис, к которому добавился широкий пакет антироссийских санкций, и после шока всё-таки начинают пользоваться ипотечными кредитами по новым ставкам.

Но, я думаю, это не совсем разумное решение брать ипотеку под 23%. Возможно, имеет смысл брать такой кредит тем, у кого первоначальный взнос составляет 80% и есть возможность рассчитаться с банком за полгода - год. Но имея 10-15% первоначального взноса, брать сейчас ипотеку на 15 лет по высоким ставкам я бы не рекомендовал. Наверное, кто-то надеется, что через год всё наладится, и он сможет рефинансировать кредит. Однако сейчас есть очень большой риск потерять стабильный доход.

Если прогнозировать, что будет дальше, то учитывая падение продаж по вторичке, можно предположить, что это повлечёт за собой определённый клубок проблем. Например, семья хочет улучшить свои жилищные условия и купить новостройку,[ПW1] и для этого ей надо продать «старое» жильё. Значит, нужно, чтобы кто-то взял ипотеку под 23-26%, а брать кредит под такие проценты, чтобы купить вторичку, согласитесь, слишком круто. Поэтому на вторичном рынке в связи с падением спроса, скорее всего, будут падать и цены. В конечном итоге, снизится спрос и на первичное жильё от застройщика. Насколько я знаю, некоторые банки уже закладывают в модели проектного финансирования падение продаж новостроек на 50-70%.

Чтобы этого не произошло, надо на федеральном уровне продвигать вопрос о внесении изменений в законодательство и включении вторичного жилья в госпрограммы поддержки. В частности, механизм может быть такой, когда застройщик берёт у клиента б/у квартиру по трейд-ин, и продаёт её как юрлицо также по льготным ставкам. Тогда рынок недвижимости сдвинется и не будет стагнации. Если же таких изменений не примут на федеральном уровне, то падение спроса будет однозначно.