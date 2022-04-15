Землетрясение произошло утром 15 апреля в Ольхонском районе

Землетрясение с эпицентром в Ольхонском районе Иркутской области было зафиксировано в 06:17 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сейсмособытие произошло в 15 км от города Замы. Интенсивность в эпицентре – 4,8 балла. Жители села Онгурен ощутили подземные толчки в 3 балла.

«При уточнение информации с ЕДДС муниципальных образований информации по пострадавшим и разрушениям нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», – уточнили в МЧС.

Напомним, 14 апреля произошло сразу три землетрясения с эпицентрами в Республике Бурятия, одно из них ощутили жители Иркутской области.