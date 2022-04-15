Юные актеры из Иркутска и Ангарска рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам прослушиваний в Красноярске

Компания совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – подвели итоги предварительных прослушиваний. Они прошли в рамках проекта «Поколение М» для школьников Сибири 8 и 9 апреля в очном формате в Красноярске. Сразу 29 абитуриентов рекомендованы для поступления в ГИТИС, из них двое молодых людей – из Приангарья, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Чтобы пройти прослушивания у мастеров ГИТИСа, в Красноярск приехали абитуриенты из множества городов и регионов страны – около 150 подростков. Свои силы попробовали ребята из Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского края, Хакасии.

На второй тур были рекомендованы юные актеры сразу из нескольких регионов Сибири. Среди финалистов юные таланты из Красноярского края, Томской и Новосибирской областях, Республики Хакасии, Алтайского края и Иркутской области. Финалистами из Приангарья стали Всеволод Дербенев из Ангарска и иркутянка Анна Вашукевич. Полный список победителей в группе Вконтакте проекта «Поколение М».

Ребята специально прилетели в Красноярск на прослушивание. Они давно занимаются развитием своего актерского мастерства и планируют связать свою жизнь с этой профессией.

Всеволод исполнил «Драму» Чехова, отрывок из «А зори здесь тихие», монолог из «Слуги двух господ», а также стихотворения Лермонтова, басню «Волк и ягненок» и неаполитанскую песенку. Анна исполнила стихотворения Серафимы Ананасовой «Зародилась идееца…» и Зинаиды Гиппиус «Любовь одна»; также прозу Хармса «Симфония №2» и басню Ивана Хемницера «Богач и бедняк».

«Я планирую связать свою жизнь с актерской профессией уже с 10 лет – постоянно принимала участие в школьных спектаклях – и до сих пор не изменила решение – недавно стала брать профессиональные уроки по подготовке к актерскому мастерству. После прослушивания, когда увидела себя в списках прошедших, была вне себя от радости, заплакала и поняла, что теперь главное идти только вперёд», – делится Анна.

Впервые в этом году предварительные прослушивания ГИТИСа были организованы сразу для двух факультетов: актерского и музыкального театра. Оценивали выступления педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра Эдита Тибилова. На следующие этапы вступительных испытаний на актерский факультет были отобраны 26 человек, на факультет музыкального театра – 3, на факультет новых направлений сценических искусств (бывший эстрады) – 1.

В рамках прослушиваний педагоги ГИТИСа также провели два мастер-класса, на которых поделились с участниками подбором репертуара и техникам актерского мастерства. Они объяснили, почему в этом году «приемная ГИТИС» проходит в разных регионах страны.

«Опыт показывает: часто самые талантливые люди живут вдали от столицы. Москвичей на курсе – несколько человек, остальные из провинции и из глубинки. Мы решили помочь будущим актерам, и сами приехали к ним. Ведь часто для того, чтобы разглядеть индивидуальность, нужна именно «живая» встреча», – объяснил старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян.

«Мы видим, что в основном дети, которые проходят отбор, занимаются в театральных студиях, самодеятельных театрах и детских студиях – их в Красноярске множество, и это здорово. Но, с другой стороны, бывают настоящие самородки, которые живут в отдаленных селах и поселках, и наша задача – отыскать их, задать направление для дальнейшей работы, внушить уверенность в своих силах. Возможно, кого-то из участников это приблизит к мечте – и очень здорово, что проект «Поколение М» дает такую возможность», – рассказала преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа Эдита Тибилова.

У талантливых жителей Приангарья, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Дети от 15 до 18 лет из любого уголка страны, в том числе из Иркутской области, могут посмотреть онлайн мастер-классы с мастерами проекта на сайте pokolenie.mts.ru и снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении до 31 мая 2022 года, а запись загрузить на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео и авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний на выбранный факультет, и предложено очное участие сразу во втором туре. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.