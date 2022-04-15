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Приложение Альфа-Банка удалили из App Store

Если пользователь удалил приложение или его надо установить на другой Iphone, сделать это временно не получится, сообщили в банке.

«Управлять деньгами можно в Альфа-Онлайн – интернет-банке, который хорошо работает и на компьютере, и на телефон», – рассказали в пресс-службе.

Ранее о возможном удалении приложения из App Store и Google Play говорили эксперты. Санкции предусматривают запрет для американских компаний на ведение бизнеса со Сбербанком и Альфа-банком.

«Поэтому есть большая вероятность, что приложения из App Store уберут», – сообщил председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Клиенты Альфа-банка и Сбербанка, у которых гаджеты Apple, смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры, считает он. Пользователи гаджетов на Android смогут скачать приложение прямо с сайта кредитной организации, минуя Google Play, отметил эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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