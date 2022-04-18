Количество пользователей интернет-банка «Открытие» за март выросло более чем на треть

Доля проникновения дистанционных сервисов «Открытия» в активную клиентскую базу физлиц в марте 2022 года увеличилась до 77%. Число пользователей интернет-банка выросло за месяц на 36%. При этом большинство клиентов — 72% активной клиентской базы ― продолжают использовать мобильное приложение банка, рассказали SIA.RU в компании.

В цифровых каналах «Открытия» клиентам доступен полный спектр услуг для решения ежедневных финансовых задач. В марте в мобильном приложении клиенты чаще всего совершали переводы в Системе быстрых платежей, между своими счетами и оплачивали сотовую связь. Наиболее популярными операциями в интернет-банке стали переводы между своими счетами и по реквизитам, оплата коммунальных услуг и сотовой связи.

75% пользователей мобильного приложения используют смартфоны на Android, а 25% — iOS-устройства. В интернет-банк 62% пользователей заходят со стационарных компьютеров, 36% с мобильных телефонов, 2% — с планшетов.

Ранее установленные мобильные приложения «Открытия» для Android и iOS продолжают работать в обычном режиме. Если клиенты не успели скачать приложение из сторов, обладатели Android могут загрузить его с сайта банка, а iOS ― добавить ссылку для удобного доступа к интернет-банку со своего смартфона.

Для регистрации в интернет-банке клиентам необходимо перейти на сайт банка и нажать «Регистрация». Понадобится карта «Открытия» или номер телефона, если у клиента оформлены другие продукты.