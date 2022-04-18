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VK и Сбербанк продадут активы «Ситимобила»

Совместное предприятие Сбера и VK в сфере транспорта и еды, O2O-холдинг, и управляющая компания People&People (в портфель входят ГрузовичкоФ, ТаксовичкоФ и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса Ситимобил. Закрытие сделки планируется во II квартале 2022 года.

В рамках сделки People&People приобретёт часть активов сервиса Ситимобил. Сумма сделки не разглашается, в её периметр войдёт технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

Сделка позволит ТаксовичкоФ увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов.

После 15 апреля приложение сервиса Ситимобил и водительское приложение Ситистарт продолжат свою работу. В компанию-покупателя могут перейти часть сотрудников Ситимобил, им будут предложены новые позиции в компании People&People.

Юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто, как было объявлено ранее. Каршеринг-сервис Ситидрайв и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга Сбера и VK.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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