ВТБ получил 10 тысяч заявок по государственным кредитным каникулам

Розничные клиенты ВТБ с момента начала работы программы государственных кредитных каникул в рамках 106-ФЗ оформили свыше 10 тысяч заявок. По статистике банка заемщики сейчас пользуются этой возможностью почти в 2 раза реже, чем за аналогичный период действия кредитных каникул во время пандемии 2020 года.

Прием заявок по 106-ФЗ начался в марте 2022 года. От общего числа обращений более половины занимает ипотека, 25% — кредиты наличными, 18% — кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.

Розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий календарный год. Льготный период возможен на срок до 6 месяцев. Заявка подается дистанционно — через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы — до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение 5 дней.

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 300 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 700 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, — 4 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов — 3 млн руб.

«ВТБ принимает заявки на кредитные каникулы с 9 марта. Несмотря на то, что сейчас потребность в отсрочке платежей у клиентов гораздо ниже, чем была в пандемию, все равно для многих эта помощь важна. Поэтому ВТБ работает не только по 106 федеральному закону, но и по собственным программам поддержки заемщиков. В текущих условиях мы находим доступные решения, способные быстро снизить долговую нагрузку для наших клиентов, при этом условия получения каникул довольно просты», — прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Общепродуктовые сервисы», вице-президент ВТБ.

ВТБ реализует собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум 6 платежей по кредиту.

Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Более подробная информация — на сайте банка.