Дальневосточный банк проводит акцию с Wink – кешбэк 25% за первую покупку в Smart TV

Wink — онлайн-кинотеатр, где вас ждут более 400 ТВ-каналов, тысячи фильмов и сериалов от ведущих мировых студий в высоком качестве Full HD.

Для участия в акции:

Зарегистрируйте карту «Мир» Дальневосточного банка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

оплатите первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получите кешбэк 25%. Максимальная сумма кешбэка — 150 рублей;

кешбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о сроках здесь.

Акция действует до 7 июля 2022 года.