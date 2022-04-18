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В Шелехове прошло спортивное мероприятие «Весенний переполох» с участием сотрудников ИркАЗа

В Шелехове в спортивном зале «Металлург» прошло спортивное мероприятие «Весенний переполох» с участием сотрудников шелеховской промплощадки компании РУСАЛ.

В составе сборных команд сыграли электролизники, литейщики, анодчики и другие сотрудники ИркАЗа, а также команды филиала ООО «ИСО», АО «Кремний» и ООО «СУАЛ ПМ». Ребята соревновались в различных эстафетах, таких как: «Переправа с обручем», «Кенгуру», «Змейка», «Бег со скакалкой», в баскетбольных и футбольных конкурсах. Победу одержала команда электролизников.

Таким образом, заводчане показали преимущества ведения ЗОЖ, в том числе и отказа от алкоголя и наркотиков.

Последовательная и комплексная программа поддержки спорта и здорового образа жизни – один из ключевых приоритетов компании, заложенных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской.

Текст и фото: Екатерина Машукова


/ Сибирское Информационное Агентство /
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