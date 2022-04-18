На плотине ГЭС провели эксперимент по организации движения транспорта перед длительным ремонтом дороги

Технический эксперимент провели перед началом работ по ремонту кровли машинного зала Иркутской ГЭС. На плотине запустили автобус большой вместимости и троллейбус, чтобы с учетом габаритов транспорта оценить проходимость данного участка, сообщает пресс-служба мэрии. Дорога и тротуар будут частично перекрыты с 23 апреля до конца лета. На время ремонта планируют снизить скорость движения на ремонтируемом участке до 20 или 10 километров в час.

– В ходе эксперимента мы увидели, что несмотря на сужение дороги, автобус и троллейбус смогут разойтись. При этом остается небольшое расстояние для прохода пешеходов, – отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков.

Как пояснил директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда, герметичность кровли машинного зала сейчас нарушена, что оказывает негативное влияние на действующее оборудование и несущую способность самой автодороги. Поэтому необходим капитальный ремонт.

– Подрядчик будет вскрывать асфальт и покровный бетон, который обеспечивает разуклонку для слива воды, сделает новую гидроизоляцию и осуществит ремонт восьми деформационных швов, проходящих поперечно автодороге, – рассказал директор Иркутской ГЭС. – Изначально будет ремонтироваться участок со стороны нижнего бьефа и потом вторая часть дороги. Работы планируем завершить к 1 сентября.

Наблюдавший за техническим экспериментом председатель правления «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов отметил, что предложена оптимальная схема организации движения на время ремонта. По его словам, «водителям нужно запастись терпением, но важно понимать, что если сейчас эти ремонты не начать, может возникнуть аварийная ситуация».