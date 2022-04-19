Иркутск может снова подтопить — МЧС

Под угрозой резких паводков еще два сибирских города, сообщили в ВНИИ ГОЧС.

Согласно данным института, резкое потепление, выпадение осадков и уровень грунтовых вод может привести к подтоплению пониженных участков местности на юге Сибири: Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Паводки ожидаются в городах Бердск, Новосибирск и Иркутск.

«В начале второй декады апреля, что значительно раньше сроков, активизировались тайфуны на Дальнем Востоке в северо-западной части Тихого океана, — сообщил Максим Бедило. В текущем году уже зарегистрировано два случая образования таких штормовых тропических циклонов в этом регионе. Для защиты населения и прибрежных районов от тайфунов рекомендуем оперативно доводить информацию об их формировании и траекториях перемещения до заинтересованных органов РСЧС Сахалинской области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев».