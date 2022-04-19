Альфа-Банк получил награду Data Fusion Awards

Проект Альфа-Банка стал победителем в номинации «Data Fusion в бизнесе» по результатам голосования членов жюри.

В 2021 году Альфа-Банку с партнерами удалось воплотить в жизнь концепцию Data Fusion и реализовать успешный проект «Монетизация данных». В рамках кейса был организован процесс запуска инициатив («фабрика гипотез») от идеи до воплощения — было проверено более 100 гипотез, внедрено более 20 моделей, построенных на данных двух компаний, запущено 15 коммерческих проектов.

«Мы рады получить такую награду. Работа с большими данными позволила повысить эффективность перекрестных продаж в банке, а также существенно (до +4% Gini) улучшило качество оценки кредитных рисков розницы. Мы решили много инфраструктурных задач, научились делать еще более своевременные и релевантные предложения для клиентов и повысили в некоторых сегментах конверсию в два раза. Самое заметное влияние это оказало на кредитные карты и кредиты наличными. Был получен отличный результат, как с точки зрения экономического эффекта, так и с точки зрения клиентского опыта, и мы готовы масштабировать решение внутри группы. Все это стало возможным благодаря профессиональной команде и каждому, кто внес свой вклад в проект», — отметил Вадим Аюев, руководитель дирекции моделей и методов продвинутой аналитики Альфа-Банка.

Data Fusion Awards – ежегодная кросс-отраслевая премия в области технологии больших данных. Премией Data Fusion Awards выдающиеся достижения в развитии тренда Data Fusion в России, лучшие проекты по синергии данных, осуществленные российскими компаниями.