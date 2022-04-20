Какой должна быть набережная Ангары? Мнения иркутян

En+ Group представила новый выпуск программы «Энергия преобразований». Он посвящен набережной Ангары. Чем уникальна набережная Ангары, почему так притягивает иркутян и какой должна стать в обозримом будущем? Ответы на эти и другие вопросы дали иркутяне.

Героями выпуска стали люди, живущие в уникальном доме Речника на Цесовской набережной, а также почетный гражданин Иркутска, директор Драматического театра Анатолий Стрельцов. Они рассказали о том, какую роль сыграла Ангара в их судьбе, и как проводят на ней время. Гости выпуска поделились мыслями о будущей единой набережной, которая появится после благоустройства Цесовской набережной, где En+ Group воплощает ряд инвестиционных проектов.

Идея комплексного обновления общественных пространств и восстановление исторического наследия Иркутска принадлежит основателю компании En+ Group Олегу Дерипаске. Еще на этапе формирования крупных бизнесов предприниматель запустил программы, способствующие развитию городов, созданию комфортных условий для горожан. В Иркутске по инициативе и при участии энергохолдинга идет восстановление объекта культурного наследия – бань Курбатова и Русанова, в Красноярске отреставрированы усадьбы исторического квартала, во многих населенных пунктах страны построены современные детские площадки и центры для занятия спортом.

Ранее ведущий «Энергии преобразований» Герман Струглин