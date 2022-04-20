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Какой должна быть набережная Ангары? Мнения иркутян

En+ Group представила новый выпуск программы «Энергия преобразований». Он посвящен набережной Ангары. Чем уникальна набережная Ангары, почему так притягивает иркутян и какой должна стать в обозримом будущем? Ответы на эти и другие вопросы дали иркутяне.

Героями выпуска стали люди, живущие в уникальном доме Речника на Цесовской набережной, а также почетный гражданин Иркутска, директор Драматического театра Анатолий Стрельцов. Они рассказали о том, какую роль сыграла Ангара в их судьбе, и как проводят на ней время. Гости выпуска поделились мыслями о будущей единой набережной, которая появится после благоустройства Цесовской набережной, где En+ Group воплощает ряд инвестиционных проектов.

Идея комплексного обновления общественных пространств и восстановление исторического наследия Иркутска принадлежит основателю компании En+ Group Олегу Дерипаске. Еще на этапе формирования крупных бизнесов предприниматель запустил программы, способствующие развитию городов, созданию комфортных условий для горожан. В Иркутске по инициативе и при участии энергохолдинга идет восстановление объекта культурного наследия – бань Курбатова и Русанова, в Красноярске отреставрированы усадьбы исторического квартала, во многих населенных пунктах страны построены современные детские площадки и центры для занятия спортом.   

Ранее ведущий «Энергии преобразований» Герман Струглин

  • беседовал с гостями на тему архитектурного будущего Иркутска (https://youtu.be/fPIdmWhF5MQ),
  • делился воспоминаниями посетителей Курбатовских бань (https://youtu.be/0ceHn8HmNGs),
  • рассказывал о других градостроительных проектах компании En+ Group (https://youtu.be/bxIYgQWwekY).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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