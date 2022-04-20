Альфа-Банк вручил клиентам премию «Бизнес класса А»

Альфа-Банк отметил 200 самых надежных финансовых партнеров среднего бизнеса.

Эксперты банка вручили ежегодную эксклюзивную премию «Бизнес класса А» за выдающиеся результаты в 2021 году.

«Бизнес класса А» — особая награда, ей отмечаются клиенты Альфа-Банка, которые в течение года проявили себя наиболее эффективными, динамично растущими и конкурентоспособными.

Лауреатами премии становятся компании с безупречной деловой репутацией, оказывающие значительное влияние на развитие рынка и экономики. Премия вручается с 2019 года.

«Мы благодарны нашим партнерам за то, что вдохновляют нас и весь рынок своими выдающимися результатами и проектами. Сейчас, как никогда, бизнесу важна поддержка и признание, а экспертиза банка имеет еще большее значение для развития. Мы уверены, что в следующем году список самых надежных партнеров пополнится лучшими представителями бизнеса», — прокомментировал директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Премия «Бизнес класса А» дает компании возможность публично рассказать о своем особом статусе надежного партнёра Альфа-Банка, а также отметить свой офис знаком качества.