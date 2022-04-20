En+ Group проведет субботник на иркутском ипподроме

Он пройдёт 23 апреля, в нем примут участие свыше 100 сотрудников предприятий компании. Площадка выбрана не случайно, энергетики решили взять шефство над знаковым для иркутян местом. Они уберут территорию, подрежут сухостой и кустарники, отсортируют мусор для дальнейшей переработки, вывезут строительный и бытовой мусор.

Фото предоставлено ипподоромом.

Проведение субботников и экологических акций является традицией En+ Group. В 2022 году компания стала лауреатом конкурса «Делаю для мира», победив в специальной номинации «За развитие корпоративного волонтерства». Ежегодно в различных волонтерских акциях участвуют свыше тысячи сотрудников предприятий Группы. В прошлом году в рамках проекта «Под зеленым крылом» активисты высадили 500 деревьев в Красноярске и 360 саженцев в Иркутске, а волонтеры проекта «360» расчистили более 200 метров Большой Байкальской тропы и собрали более 11 тонн мусора в шести городах. Для поддержки общественных инициатив энергохолдинг проводит собственный грантовый конкурс экологических проектов. Общий размер фонда составляет 10 млн рублей.

Наталья Рачкевич, координатор молодежных советов En+ Group:

- Площадка для корпоративной экологической акции выбрана нами не случайно, – как и все иркутяне мы следили за судьбой ипподрома и очень гордимся тем, что именно наша компания стала активным участником сохранения этого знакового для жителей места. Перспективы развития – впереди, а сейчас мы приняли решение взять шефство над ипподромом.

Иркутский ипподром удалось спасти от ликвидации и распродажи имущества благодаря основателю компании Олегу Дерипаске. В результате при поддержке законодательной и исполнительной властей региона ипподром был наделен статусом объекта культурного наследия, выведен из процедуры банкротства, погасил всю задолженность. В настоящее время здесь содержатся более 100 лошадей, работает 8 спортклубов. Организуются спортивные состязания и сеансы по иппотерапии. Услугами ипподрома активно пользуются свыше 500 человек.