Волонтеры банка «Открытие» подключились к акции мэрии Москвы #МыВместе

Сотрудники банка «Открытие» поддержали акцию #МыВместе, организованную мэрией Москвы. Цель акции – сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, рассказали SIA.RU в банке.

В ходе акции волонтеры банка «Открытие» собрали и передали товары первой необходимости в московский штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В акции приняло участие около двух сотен сотрудников из 56 офисов банка в Москве и Московской области.

Штаб по сбору товаров для беженцев по поручению мэра Москвы организован в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО. Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары.