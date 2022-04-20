ВТБ в первом квартале выдал 120 млрд рублей проектного финансирования застройщикам

Банк ВТБ продолжает активное финансирование отрасли жилищного строительства – в январе-марте застройщики получили 120 млрд рублей проектных кредитов. Из них за последний месяц – около 60 млрд рублей. При этом на застройщиков не из Московского региона пришлось около 45% этого объема.

Общее количество действующих эскроу-счетов в банке превысило 100 тысяч. За январь-март текущего года ВТБ открыл около 30 тысяч счетов эскроу для клиентов-физических лиц. При этом по факту ввода построенных жилых объектов в эксплуатацию раскрыто без малого 13 тысяч счетов эскроу объемом средств более 63 млрд руб.

«ВТБ нацелен на комплексную поддержку жилищной отрасли, как одного из драйверов экономики страны. Объем открытых ВТБ кредитных линий для целей финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу превысил 1 трлн руб. Сейчас банк финансирует строительство проектов общей площадью более 10,3 млн кв. м», - говорит руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Роман Антощенков.

«Наша задача – обеспечить своевременное финансирование участников строительного рынка. От этого зависят темпы ввода в эксплуатацию жилых объектов и рабочие места в регионах страны. В первом квартале этого года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из строительной отрасли на проекты с использованием расчетов через эскроу более 30 млрд рублей. Объем заключенных нами соглашений с застройщиками в этом сегменте на сегодняшний день составляет 280 млрд рублей, а площадь финансируемых проектов превысила 6 млн квадратных метров», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Работа с эскроу – это гарантия надёжности застройщика для потенциальных покупателей. Такая схема финансирования максимально защищает физических лиц и делает для них процесс покупки объекта на первичном рынке недвижимости абсолютно безопасным. ВТБ в рамках стратегии цифровизации разработал удобный процесс открытия счета эскроу: для этого клиентам необязательно лично присутствовать в офисе банка - подписать договор возможно онлайн», – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

ВТБ начал работать по схеме финансирования новостроек через эскроу-счета в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка.

Процесс приобретения квартиры на первичном рынке недвижимости с использованием счетов эскроу гарантирует, что деньги покупателя будут перечислены застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не будет достроен в срок, деньги вернутся дольщику.