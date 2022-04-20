СберСтрахование улучшила программу «Защита от клеща»

В преддверии тёплых дней дочерняя компания Сбера СберСтрахование расширила перечень услуг, включённых в полис «Защита от клеща». Теперь клиентам, пострадавшим от укуса, доступны анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют боррелиоз (болезнь Лайма), и повторный визит к врачу. Помимо этого, в страховой полис добавлен ряд антибиотиков, которые, в том числе, подходят для детей до года.

С момента запуска продаж программы в марте 2021 года клиенты оформили более 30 тыс. полисов на общую сумму 19 млн рублей. Средний чек составляет 616 рублей.

Помимо этого, защиту от клеща опционально можно включить в полис «Питомец под защитой» СберСтрахования, предусматривающий страхование домашних животных по ряду рисков.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка:

«В теплую погоду многие из нас отправляются на природу и нужно помнить, что весной активизируются клещи. В Иркутской области за прошлый год по страховой программе «Защита от клеща» было зафиксировано более 8% от всех обращений. Наличие полиса поможет почувствовать себя в безопасности и уберечь кошелек от незапланированных трат».

«Защита от клеща» — продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укусов на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.