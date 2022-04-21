Новости

ИТ-компании Приангарья внесли предложения по поддержке отрасли

В регионе насчитывается около 240 таких организаций.

Среди них: разработчики программного обеспечения, проектировщики компьютерных систем и операторы вычислительной техники. Минцифры аккредитовало 138 компаний.

Представители сферы ИТ Приангарья предложили:

  • снизить порог численности работников необходимый для получения льгот;
  • включить в число поставщиков ИТ-услуг сервисные и проектные компании, которые разрабатывают ПО на базе заказчика;
  • изменить предельную долю выручки компании от разработки ПО с 90% до 50%.

Читайте также:

Под санкции США попал Bitriver – крупнейший в Евразии оператор дата-центров для майнинга
21 апреля 2022
Кобзев: Усть-Илимский ЦКК откроется в этом году, санкции на планы не повлияют
20 апреля 2022

Предложения направлены в Минцифры РФ.

– Иркутская область имеет хороший потенциал для развития ИТ-отрасли. В регионе стоят задачи по автоматизации в сферах производства, сельского хозяйства, образования, бизнеса и других. В целях их решения предприятия и организации все чаще доверяют выполнение необходимых работ ИТ-компаниям Приангарья, – сказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Документ предусматривает грантовую поддержку, дополнительное финансирование организаций, улучшение жилищных условий, предоставление льготных кредитов под 3% и снятие налога на прибыль.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2022":
Все материалы сюжета (85)


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании