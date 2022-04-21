ИТ-компании Приангарья внесли предложения по поддержке отрасли

В регионе насчитывается около 240 таких организаций.

Среди них: разработчики программного обеспечения, проектировщики компьютерных систем и операторы вычислительной техники. Минцифры аккредитовало 138 компаний.

Представители сферы ИТ Приангарья предложили:

снизить порог численности работников необходимый для получения льгот;

включить в число поставщиков ИТ-услуг сервисные и проектные компании, которые разрабатывают ПО на базе заказчика;

изменить предельную долю выручки компании от разработки ПО с 90% до 50%.

Предложения направлены в Минцифры РФ.

– Иркутская область имеет хороший потенциал для развития ИТ-отрасли. В регионе стоят задачи по автоматизации в сферах производства, сельского хозяйства, образования, бизнеса и других. В целях их решения предприятия и организации все чаще доверяют выполнение необходимых работ ИТ-компаниям Приангарья, – сказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Документ предусматривает грантовую поддержку, дополнительное финансирование организаций, улучшение жилищных условий, предоставление льготных кредитов под 3% и снятие налога на прибыль.